Cammaroto: "Juan Jesus può tornare in Brasile a gennaio occhio a Skriniar!"

Le Interviste  
Cammaroto: Juan Jesus può tornare in Brasile a gennaio occhio a Skriniar!

Emanuele Cammaroto, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero. Ecco quanto ha affermato: "Beukema al posto dell'infortunato Rrahmani, Napoli completo dopo il mercato? Certo. Beukema non è un esordiente, Rafa Marin lo era. L'ex Bologna ha giocato anche in Champions ed il Napoli lo ha pagato 30 milioni, ci sono sufficienti garanzie. L'Italia avrebbe bisogno di un bel mercato, per fare una battuta? Beh sì, dover esultare per un 5-4 contro Israele la dice lunga. La Norvegia batte facilmente la Moldavia per 11-1, tanto per essere chiari. Il Napoli già pensa anche al mercato di gennaio? Sarà un mercato di completamento, vedremo se ci saranno opportunità o necessità. In estate non sono arrivati per diversi motivi il vice di Di Lorenzo ed anche quello di Anguissa, vedremo a gennaio. Non ci aspettiamo colpi di primo piano, ma qualcosa si muove. C'è ad esempio il nome di Skriniar, già accostato al Napoli in passato, il quale potrebbe lasciare il Fenerbahce. Conte lo apprezza, in ottica futura potrebbe essere valutato al posto di Juan Jesus. Juan Jesus potrebbe volare in Brasile anche a gennaio, quindi occhio al nome dello slovacco. Hojlund? Si è allenato pochissimo con il Napoli, quindi credo che vedremo Lucca titolare contro la Fiorentina, ci sarà poi spazio anche per il danese. Elmas avrà un ruolo da protagonista, probabilmente anche già a Firenze. Turnover? Va valutata la condizione di Anguissa dopo la trasferta in Africa, non so se farà i 90 minuti prima del Manchester City. RefCam in Juventus-Inter? Spero possa servire per fare chiarezza, per lo spettacolo mi convince un po' meno. Preferivo il calcio di una volta, con meno telecamere e più spettacolo in campo. Il VAR è uno strumento importante, basti pensare a quel famoso 2018".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top