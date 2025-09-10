Gazzetta - Hojlund vuole una maglia da titolare a Firenze: richiesta di Conte, sa già come inserirlo nei meccanismi

Rassegna Stampa  
HojlundHojlund

Il Napoli si affida a Rasmus Hojlund per l'attacco dopo l'infortunio di Lukaku e Conte sembra già avere un certo feeling con il nuovo acquisto con cui parla tanto per inserirlo rapidamento

Napoli - Il Napoli si affida a Rasmus Hojlund per l'attacco dopo l'infortunio di Lukaku e Conte sembra già avere un certo feeling con il nuovo acquisto con cui parla tanto per inserirlo rapidamento.

Napoli, Conte punta su Hojlund

Questo quanto scrive La Gazzetta dello Sport su Hojlund:

A Hojlund Conte chiede i gol e il coinvolgimento offensivo che sapeva garantire Romelu Lukaku all'azione azzurra. Rasmus ha caratteristiche diverse, forse più simili al primo Lukaku, quello che trascinò l'Inter allo scudetto dopo undici anni di attesa. Il danese attacca benissimo la profondità, ha gambe veloci e resistenti. Nonostante l'altezza (191 centimetri), sa sprintare nei primi metri e tenere bene sul lungo. E adesso

Conte studia il modo di inserirlo nei nuovi meccanismi napoletani: la tentazione di dargli una chance già a Firenze c'è. È forte. Di sicuro arriverà il debutto, ma Rasmus vorrebbe provare subito l'emozione della prima da titolare.

Ha lasciato Manchester dopo essere finito ai margini del progetto: ha scelto Napoli per tornare a sentirsi un giocatore importante, ma anche per l'ambizione del club e la passione della città. E questa nuova sfida lo elettrizza.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top