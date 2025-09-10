Gazzetta - Hojlund vuole una maglia da titolare a Firenze: richiesta di Conte, sa già come inserirlo nei meccanismi

Napoli - Il Napoli si affida a Rasmus Hojlund per l'attacco dopo l'infortunio di Lukaku e Conte sembra già avere un certo feeling con il nuovo acquisto con cui parla tanto per inserirlo rapidamento.

Napoli, Conte punta su Hojlund

Questo quanto scrive La Gazzetta dello Sport su Hojlund:

A Hojlund Conte chiede i gol e il coinvolgimento offensivo che sapeva garantire Romelu Lukaku all'azione azzurra. Rasmus ha caratteristiche diverse, forse più simili al primo Lukaku, quello che trascinò l'Inter allo scudetto dopo undici anni di attesa. Il danese attacca benissimo la profondità, ha gambe veloci e resistenti. Nonostante l'altezza (191 centimetri), sa sprintare nei primi metri e tenere bene sul lungo. E adesso

Conte studia il modo di inserirlo nei nuovi meccanismi napoletani: la tentazione di dargli una chance già a Firenze c'è. È forte. Di sicuro arriverà il debutto, ma Rasmus vorrebbe provare subito l'emozione della prima da titolare.

Ha lasciato Manchester dopo essere finito ai margini del progetto: ha scelto Napoli per tornare a sentirsi un giocatore importante, ma anche per l'ambizione del club e la passione della città. E questa nuova sfida lo elettrizza.