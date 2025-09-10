Manchester City, brutto infortunio per Marmoush! Salta quasi sicuramente il Napoli

Ultim'ora: Marmoush KO in Nazionale, il Manchester City perde l'attaccante in vista della sfida di Champions League contro il Napoli! L'attaccante egiziano ha riportato una contusione ai legamenti del ginocchio e stamattina si sottoporrà ad una più approfondita radiografia a Il Cairo.

L'attaccante del Manchester City è uscito dal campo zoppicando nella partita tra Egitto ed Etiopia e poi è stato fotografato con una vistosa imbragatura al ginocchio mentre camminava con il supporto delle stampelle. Difficile che possa recuperare in tempo per il 18 settembre, quando si giocherà Manchester City-Napoli.

Guardiola dovrà dunque fare a meno di uno dei calciatori più importanti della squadra.