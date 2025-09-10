Manchester City, brutto infortunio per Marmoush! Salta quasi sicuramente il Napoli

Champions League  
Manchester City, brutto infortunio per Marmoush! Salta quasi sicuramente il Napoli

Ultim'ora: Marmoush KO in Nazionale, il Manchester City perde l'attaccante in vista della sfida di Champions League contro il Napoli! L'attaccante egiziano ha riportato una contusione ai legamenti del ginocchio e stamattina si sottoporrà ad una più approfondita radiografia a Il Cairo.

L'attaccante del Manchester City è uscito dal campo zoppicando nella partita tra Egitto ed Etiopia e poi è stato fotografato con una vistosa imbragatura al ginocchio mentre camminava con il supporto delle stampelle. Difficile che possa recuperare in tempo per il 18 settembre, quando si giocherà Manchester City-Napoli.

Guardiola dovrà dunque fare a meno di uno dei calciatori più importanti della squadra.

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
