Ufficiale: Fiorentina-Napoli, capienza ridotta nel settore ospiti! In vendita solo 300 biglietti

Sì ai tifosi napoletani in trasferta, no all'estensione del settore ospiti. È stata questa infine la decisione di CASMS e Questura di Firenze in vista della partita Fiorentina-Napoli di sabato, con i residenti in Campania che potranno regolarmente acquistare il biglietto per la trasferta.

La vendita per i residenti nella Regione Campania è consentita esclusivamente per il settore ospiti a 300 posti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della SSC Napoli. Le autorità hanno deciso dunque di non estendere la capienza del settore a 420 posti - come inizialmente ipotizzato - per consentire alle forze dell'ordine di stabilire una zona cuscinetto tra i tifosi napoletani e gli ultras della Fiorentina che siederanno di fianco in Curva Ferrovia.

