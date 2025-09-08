Grecia-Danimarca 0-3, Hojlund segna il tris con un'azione rocambolesca! | VIDEO

Zoom  
Grecia-Danimarca 0-3, Hojlund segna il tris con un'azione rocambolesca! | VIDEO

Hojlund in gol in Grecia-Danimarca

VIDEO ALLEGATI

Ultimissime qualificazioni mondiali: è festa Napoli! Perché dopo il goal pesantissimo di Matteo Politano in Israele-Italia e l'assist di Scott McTominay in Bielorussia-Scozia, arriva anche la rete di Rasmus Hojlund che firma il 3-0 della Danimarca in casa della Grecia

Grecia-Danimarca, Hojlund entra e segna! 

Il neo bomber azzurro, partito in panchina e subentrato al 63esimo, ha chiuso definitivamente il match all’81esimo

Goal praticamente a porta vuota per un'azione piuttosto rocambolesca ma quanto basta per un'importante iniezione di fiducia in vista della sua nuova avventura col Napoli

