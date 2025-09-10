Slovacchia, Calzona: "ADL ha fatto il miglior mercato, non ho mai nascosto il mio sentimento per il Napoli"

Intervista di Francesco Calzona, ct Slovacchia ed ex allenatore del Napoli, a La Gazzetta dello Sport:

Un Ct può tifare?

«È lecito, sì (sorride). E non ho mai nascosto che il Napoli rappresenti un sentimento. Però poi le analisi restano oneste, guai se non fosse così. E io dico Conte davanti a Chivu, per tanti motivi. Intanto, il miglior mercato lo ha fatto De Laurentiis, perché ha arricchito un organico prendendo ciò che serviva per essere grandi compiutamente».

Distanze accessibili?

«Certo. Sono vicine, perché l'Inter resta piena di talento. Ma gli anni cominciano a farsi sentire in vari calciatori. Manna ha acquistato, De Bruyne a parte, in prospettiva: si sta aprendo un altro ciclo, consegnato ad un allenatore che sa come si vince e che vorrà rifarlo».

De Bruyne e Modric cosa le suggeriscono?

«Calciatori stupendi, senza età. Ho avuto la fortuna di giocare contro De Brune: io di lui sono calcisticamente innamorato, l'ho votato anche per il pallone d'oro. La carriera di Modric parla per un fenomeno».