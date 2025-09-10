Il Mattino - Il Comune candida il Maradona per Euro2032: servono 150 milioni dalla Regione, primi segnali incoraggianti

Napoli - Napoli vuole essere protagonista e presente per i prossimi Europei 2032 e occhio ora a quella che può essere stata la mossa a sorpresa e decisiva per quanto riguarda lo stadio Maradona.

Il Napoli vuole esserci ai prossimi Europei 2032 e Il Mattino svela le ultime notizie sulla questione lavori dello stadio Maradona:

Il Municipio guidato da Gaetano Manfredi ha già mandato la sua candidatura, facendo seguito all'incontro già avuto a Palazzo San Giacomo con i delegati Uefa e Figc di fine luglio. Il tutto si inserisce in un caso già scoppiato nei mesi scorsi. Il Comune aveva chiesto alla Regione di finanziare gli interventi per il Maradona. Appello, quello rivolto a Vincenzo De Luca, che non ha ricevuto risposte. Anzi, il governatore ha rilanciato, nelle scorse settimane, l'idea di candidare l'Arechi, per il quale la Regione ha già finanziato l'intervento di riqualificazione, per le gare degli Europei. Idea che già scatenò alcune reazioni di consiglieri comunali di Napoli.

Ma come funziona la candidatura agli Europei? Entro oggi i Comuni avrebbero dovuto mandare una lettera di adesione per candidare gli impianti alla partecipazione ad Euro 2032, manifestazione che l'Italia ospiterà insieme alla Turchia, e per la quale deve proporre cinque stadi. Il Comune di Napoli ha inviato la sua candidatura. Ora Uefa e Figc valuteranno tutte le proposte in campo. Il prossimo step è atteso per luglio 2026: i Comuni devono presentare i progetti definitivi per la ristrutturazione con tanto di fattibilità economica.

Il progetto ha già avuto un primo segnale incoraggiante al termine della riunione di fine luglio con i delegati Uefa e Figc. Ma resta il nodo finanziario. Il Comune ha già messo in campo oltre dieci milioni per il rifacimento del terzo anello. Ma ne servono altri 150 dalla Regione per realizzare il progetto presentato dall'assessore Edoardo Cosenza. Bisognerà vedere cosa accadrà con la Regione nei prossimi mesi, anche dopo l'insediamento della nuova Giunta. Intanto, si muove anche Salerno. Il sindaco Napoli ha scritto al presidente della Figc Gabriele Gravina, chiedendo d'inserire l'Arechi nell'ambito degli impianti idonei per 2032. Il Comune ha chiesto inoltre di conoscere i dettagli del dossier di candidatura per poter assumere impegni puntuali e precisi.