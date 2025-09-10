Gazzetta - Hojlund conquistato dall'entusiasmo a Napoli, si è subito messo a disposizione di Conte

Napoli - Ramsus Hojlund è tornato. Anzi, ieri ha varcato per la prima volta i cancelli di Castel Volturno per mettersi a disposizione di Antonio Conte e cominciare realmente questa sua nuova avventura napoletana. Con la città ha già preso contatto nel blitz degli ultimi giorni di mercato. L'entusiasmo di Napoli lo ha subito conquistato, ma c'erano le qualificazioni mondiali ad attenderlo. Ora, invece, Hojlund potrà cominciare a pensare soltanto al Napoli, allo scudetto che porta sul petto e a quella Champions che lo ha visto grande protagonista due stagioni fa, nell'anno d'esordio al Manchester United: 5 reti in sei presenze, 489 minuti complessivi in campo. E quella sensazione di trovarsi davanti a un centravanti dalle potenzialità clamorose. Ed è per questo che il Napoli ci ha scommesso senza indugiare, nonostante un affare complessivo da 50 milioni di euro. Ma dopo l'infortunio di Lukaku, serviva un centravanti capace di fare la differenza, in Italia come in Europa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.