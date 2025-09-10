Gazzetta - Hojlund conquistato dall'entusiasmo a Napoli, si è subito messo a disposizione di Conte

Rassegna Stampa  
HojlundHojlund

Hojlund torna in Italia e lo fa con il Napoli

Napoli - Ramsus Hojlund è tornato. Anzi, ieri ha varcato per la prima volta i cancelli di Castel Volturno per mettersi a disposizione di Antonio Conte e cominciare realmente questa sua nuova avventura napoletana. Con la città ha già preso contatto nel blitz degli ultimi giorni di mercato. L'entusiasmo di Napoli lo ha subito conquistato, ma c'erano le qualificazioni mondiali ad attenderlo. Ora, invece, Hojlund potrà cominciare a pensare soltanto al Napoli, allo scudetto che porta sul petto e a quella Champions che lo ha visto grande protagonista due stagioni fa, nell'anno d'esordio al Manchester United: 5 reti in sei presenze, 489 minuti complessivi in campo. E quella sensazione di trovarsi davanti a un centravanti dalle potenzialità clamorose. Ed è per questo che il Napoli ci ha scommesso senza indugiare, nonostante un affare complessivo da 50 milioni di euro. Ma dopo l'infortunio di Lukaku, serviva un centravanti capace di fare la differenza, in Italia come in Europa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top