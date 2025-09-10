Infortunio Gutierrez, salta anche la Fiorentina! CdM: sta ancora smaltendo i postumi dell'operazione

Ultime notizie Napoli. L'allenatore Antonio Conte dovrà attendere ancora un po' prima di avere a disposizione la rosa al completo: chi non ha ancora recuperato dal suo infortunio è Miguel Gutierrez, il terzino sinistro spagnolo arrivato in estate dal Girona, che però sta ancora smaltendo i postumi dell'operazione alla caviglia destra.

Non è ancora pronto e con ogni probabilità salterà anche la trasferta di Firenze in programma per sabato prossimo, contro la Fiorentina. Lo conferma il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola: