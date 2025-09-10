Il Mattino - 100 biglietti per Fiorentina-Napoli annullati ai tifosi azzurri: il motivo

Arriva una clamorosa conferma con riguarda la notizia di 100 biglietti annullati ai tifosi napoletani per la prossima sfida di campionato Fiorentina-Napoli, svelato anche il motivo

Napoli - Il settore ospiti del Franchi sabato sarà aperto ai tifosi napoletani residenti in Campania. Ma i lavori di ammodernamento dell'impianto hanno ridotto la capienza ad appena 420 posti. Dunque, al termine dell'ultimo sopralluogo da parte dei tecnici di Palazzo Vecchio, è stato dato l'ok all'apertura del settore ma ridimensionando ancora una volta la sua capienza. Questo quanto svela Il Mattino:

Ieri, invece, il via libera da parte dell'Osservatorio del Viminale. In ogni caso, l'allerta è massima: quasi un centinaio di tifosi napoletani che hanno provato ad eludere il divieto sottoscrivendo la tessera del tifoso della Fiorentina, sono stati scoperti dai controlli serrati della questura. In pratica, un modo per entrare in un altro settore dello stadio riservato solo ai fans viola. I loro biglietti cancellati. In pratica, secondo alcuni accertamenti, molti tifosi napoletani (e non solo) stanno sottoscrivendo tessere del tifoso (costano 20 euro) di varie squadre di serie A nella speranza, poi, di poter scongiurare le restrizioni del Viminale. Il sistema che gestisce la vendita dei biglietti non riesce a bloccare in fase di acquisto chi non ne ha diritto così di solito si procede all'annullamento solo in seguito all'emissione (con conseguente rimborso). Lo scorso anno, i tifosi del Napoli sono stati più volte puniti con il divieto di trasferta: dopo alcuni episodi a Torino, sono state ben sei le gare fuori casa dove gli ultras non hanno potuto seguire la propria squadra del cuore. Cosa che suscitò anche l'indignazione di Antonio Conte che parlò apertamente di «ingiustizia». A Firenze, dunque, non ci saranno invasioni azzurre, come invece successo a Reggio Emilia, quando contro il Sassuolo furono almeno 8mila i tifosi napoletani sugli spalti.

