Brutte notizie per il Milan, Allegri dovrà ancora fare a meno di lui

Notizie Calcio - Se da una parte il Milan può sorridere guardando le ultime prestazioni dei rossoneri impegnati in giro per il mondo (gli ultimi sono Gimenez e Pulisic, leggi qui), dall'altra le notizie negative riguardano chi proprio a Milanello era rimasto in questi giorni per seguire come da programma un lavoro graduale personalizzato. Rafael Leao, assente già dal 17 agosto per una elongazione al polpaccio, non è infatti ancora pronto per giocare.

Secondo quanto raccolto, per il portoghese è alto il rischio che possa saltare anche Milan-Bologna di domenica, gara che segna il rientro delle due squadre dalla sosta per le Nazionali. In settimana era previsto il suo rientro in gruppo, ma ci vorrà più prudenza.

Insomma, dopo aver saltato i primi due appuntamenti in campionato contro Cremonese e Lecce nella speranza di recuperare per il rientro dalla sosta, e dopo aver rinunciato anche alla chiamata del Portogallo, per Leao non sembra ancora rientrato il problema al polpaccio, con Allegri che rischia di doverne fare a meno anche contro il Bologna (ad oggi, al massimo può arrivare la convocazione).

Gli altri - In attesa di notizie da Christopher Nkunku, che come Leao ha lavorato a Milanello anche nei giorni di riposo, ieri sono rientrati Saelemaekers e De Winter dopo gli impegni col Belgio svolgendo lavoro defaticante. Modric è invece atteso oggi a Milanello dopo le partite giocate con la Croazia. Tutte le situazioni saranno valutate in modo più serio a partire da domani, quando mister Allegri avrà nuovamente il gruppo al completo dopo i rientri di Pulisic, Gimenez, Rabiot e Maignan, gli ultimi a tornare a Milanello. A riportarlo è TMW.