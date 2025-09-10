Chi vince la Champions League? Svelato il pronostico del "super-computer" di Opta | GRAFICO

Chi vince la UEFA Champions League? Opta, noto istituto di analisi dei dati sportivi, ha affidato la risposta ad un "super-computer": un sistema algoritmico in grado di pronosticare qual è la squadra più accreditata a vincere lo scudetto.

Stando alla previsione di Opta, il Napoli ha l'1,4% di possibilità di vincere la Champions, il 3,4% di possibilità di arrivare in finale, il 9,3% di arrivare in semifinale e il 23% di chances di arrivare ai quarti di finale.

La squadra più accreditata a vincere la Champions, invece, è il Liverpool. Poche chances per le altre italiane Inter, Juventus e Atalanta. Consulta la classifica integrale nella foto in allegato.