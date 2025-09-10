Chi vince la Champions League? Svelato il pronostico del "super-computer" di Opta | GRAFICO

Champions League  
Chi vince la Champions League? Svelato il pronostico del super-computer di Opta | GRAFICO

Chi vince la UEFA Champions League? Opta, noto istituto di analisi dei dati sportivi, ha affidato la risposta ad un "super-computer": un sistema algoritmico in grado di pronosticare qual è la squadra più accreditata a vincere lo scudetto.

Stando alla previsione di Opta, il Napoli ha l'1,4% di possibilità di vincere la Champions, il 3,4% di possibilità di arrivare in finale, il 9,3% di arrivare in semifinale e il 23% di chances di arrivare ai quarti di finale.

La squadra più accreditata a vincere la Champions, invece, è il Liverpool. Poche chances per le altre italiane Inter, Juventus e Atalanta. Consulta la classifica integrale nella foto in allegato.

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
