Pazzesco Norvegia, Moldavia travolta 11-1! Risultato che 'condanna' anche l'Italia

Ultimissime nazionali - Norvegia-Moldavia, risultato clamoroso per le qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo: finisce infatti 11-1 per gli scandinavi per una goleada storica e che, indirettamente, condanna o quasi anche l'Italia di Gennaro Gattuso.
Apre Myhre al 6', poi quattro gol di Haaland, uno di Odegaard e altri quattro di Aasgard.
La differenza reti con gli azzurri a questo punto diventa abissale e i playoff sono quasi certi, nonostante l'incredibile vittoria per 4-5 ieri contro Israele.