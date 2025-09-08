Sospiro di sollievo per Rrahmani: ecco la gara nel mirino per il rientro | ESCLUSIVA

Ultimissime Calcio Napoli - Maledetta sosta nazionali, ci risiamo. Anche a questo giro, infatti, è arrivata una cattiva notizia per il Napoli: il diretto interessato stavolta è stato Amin Rrahmani, perno assoluto della difesa di Antonio Conte, che ha fatto scattare subito l'allarme in vista di Fiorentina-Napoli e in generale del tour de force alle porte per i partenopei tra campionato e Champions League.

Fortunatamente, però, arrivano buone notizie per il difensore kosovaro. Giungono infatti rassicurazioni a fronte dello spavento iniziale. Infortunio Rrahmani, arrivano buone notizie: quando tornerà in campo Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapili24.it, dopo gli esami approfonditi svolti quest'oggi alla clinica Pineta Grande c'è stato un sospiro di sollievo in casa Napoli. Rispetto alle prime impressioni a caldo dopo il match e agli esami svolti dallo staff medico della nazionale del Kosovo sabato sera, si registra un miglioramento nelle aspettative sul rientro in campo del difensore azzurro. Al netto di quelle che saranno le decisioni che prenderà Conte, se il recupero andrà come previsto, Rrahmani potrebbe tornare a disposizione del mister già per Napoli-Pisa in programma il 22 settembre, quantomeno per essere convocato. Tornando poi abile e arruolabile contro il Milan il 28 settembre a San Siro. Insomma, un bel sospiro di sollievo tra le fila degli azzurri per un infortunio che poteva avere conseguenze ben peggiori. Il tutto da attribuire soprattutto alla prontezza di riflessi di Rrahmani che è riuscito a fermarsi in tempo in campo col Kosovo appena ha avvertito l'inizio del problema.