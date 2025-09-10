Elmas torna a Firenze: anche nel 2019 fece l'esordio contro la Fiorentina in Toscana

Napoli - A distanza di 2.212 giorni, cioè poco più di sei anni: Elif Elmas ha debuttato con il Napoli il 24 agosto 2019 al Franchi contro la Fiorentina e sabato tornerà a vestire la maglia del Napoli nello stesso stadio e contro lo stesso avversario. Ne parla il Corriere dello Sport.

"Farà il bis per il suo bis azzurro, con flashback annesso: ha lasciato la squadra campione d’Italia in carica e l’ha ritrovata con lo scudetto sulle maglie. A onor del vero aveva partecipato in prima persona e da protagonista alla conquista del titolo 2022-2023 mentre l’ultimo lo ha ereditato, ma il fatto resta: certi amori vincenti non finiscono"