Elmas torna a Firenze: anche nel 2019 fece l'esordio contro la Fiorentina in Toscana

Rassegna Stampa  
ElmasElmas

Napoli - A distanza di 2.212 giorni, cioè poco più di sei anni: Elif Elmas ha debuttato con il Napoli il 24 agosto 2019 al Franchi contro la Fiorentina e sabato tornerà a vestire la maglia del Napoli nello stesso stadio e contro lo stesso avversario. Ne parla il Corriere dello Sport.

"Farà il bis per il suo bis azzurro, con flashback annesso: ha lasciato la squadra campione d’Italia in carica e l’ha ritrovata con lo scudetto sulle maglie. A onor del vero aveva partecipato in prima persona e da protagonista alla conquista del titolo 2022-2023 mentre l’ultimo lo ha ereditato, ma il fatto resta: certi amori vincenti non finiscono"

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top