CorSport - Hojlund torna in Serie A 832 giorni dopo: segnò in un 5-2 di Atalanta-Monza e poi volò a Manchester

Napoli - Il Napoli è pronto a dare l'occasione a Hojlund di fare subito il suo esordio a Firenze con la maglia del Napoli in Italia. Rasmus torna in Serie A, dove ha già vestito la maglia dell'Atalanta, ben 832 giorni dopo l'ultima volta.

Hojlund torna in Italia: i numeri

Il Corriere dello Sport svela alcuni dati su Hojlund e il campionato italiano:

La sua ultima volta italiana risale al 4 giugno 2023 con l’Atalanta contro il Monza: sabato saranno 832 giorni. Il finale: 5-2 per la Dea, Ras segnò il terzo gol e poi filò a Manchester. Giovedì, dicevamo, tornerà in Inghilterra e vivrà una sorta di derby con il City, all’interno di una serata in cui il grande protagonista sarà inevitabilmente De Bruyne, dieci anni da Citizen.