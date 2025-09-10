CorSport - Hojlund torna in Serie A 832 giorni dopo: segnò in un 5-2 di Atalanta-Monza e poi volò a Manchester

Napoli - Il Napoli è pronto a dare l'occasione a Hojlund di fare subito il suo esordio a Firenze con la maglia del Napoli in Italia. Rasmus torna in Serie A, dove ha già vestito la maglia dell'Atalanta, ben 832 giorni dopo l'ultima volta.
Il Corriere dello Sport svela alcuni dati su Hojlund e il campionato italiano:
La sua ultima volta italiana risale al 4 giugno 2023 con l’Atalanta contro il Monza: sabato saranno 832 giorni. Il finale: 5-2 per la Dea, Ras segnò il terzo gol e poi filò a Manchester. Giovedì, dicevamo, tornerà in Inghilterra e vivrà una sorta di derby con il City, all’interno di una serata in cui il grande protagonista sarà inevitabilmente De Bruyne, dieci anni da Citizen.