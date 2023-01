Clementino e Gigi D'Alessio esultano dopo il 5-1 alla Juventus | VIDEO

Iniza The Voice, ma Clementino e Gigi D'Alessio non dimenticano la propria fede calcistica.

Osimhen-Kvaratskhelia

Clementino esulta con D'Alessio per il Napoli

Infatti, Clementino ha pubblicato un video su Instagram dove, in compagnia di Gigi D'Alessio, ha esultato per la vittoria del Napoli, per 5-1, contro la Juventus, giocata allo stadio Maradona.

