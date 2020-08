Castel di Sangro giorno 8, il report: Manolas torna in gruppo, Senese si ferma per infortunio

Ottavo giorno di allenamento per il Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri lavoreranno nel ritiro abruzzese fino al 4 settembre per preparare la nuova stagione 2020/21. Al mattino la squadra ha svolto serie di torelli in apertura di sessione, seguita da attivazione.

Successivamente esercizi di mobilità e lavoro tattico. Chiusura con allenamento aerobico. Manolas ha svolto l'intera seduta col gruppo.

Nel pomeriggio la squadra si è allenata sul campo B. Prima fase dedicata a riscaldamento su circuito. Successivamente esercitazioni di passaggio, possesso palla e gioco di posizione. Chiusura di sessione con partitina a campo ridotto. Senese si è fermato anzitempo per una distorsione alla caviglia. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.