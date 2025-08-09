Napoli, Conte stregato da Miguel Gutierrez: ecco tutti i ruoli che può fare e le sue caratteristiche

Calciomercato NapoliÂ -Â L'edizione oggi in edicola deÂ Il MattinoÂ racconta le abilitÃ diÂ Miguel GutiÃ©rrez che hanno stregatoÂ Conte:Â

"Gutierrez andrÃ ad affiancare sulla fascia sinistra azzurra l'uruguaiano Mathias Olivera, ma non solo: Miguel, infatti, puÃ² giocare anche da esterno alto. Proprio la sua versatilitÃ pare abbia stregato Antonio Conte. In rosa, infatti, non sarebbe l'unico: anche Leonardo Spinazzola, 32 anni, puÃ² giocare sulla fascia sinistra sia in difesa che in attacco. Dal punto di vista puramente tattico, dunque, GutiÃ©rrez, un mancino alto 180 cm, copre bene entrambe le fasi di gioco: sicuro in difesa, ma abile in attacco, Miguel porta con sÃ¨ in azzurro ottima abilitÃ nei cross e nel dribbling, oltre che alla possibilitÃ di giocare anche come interno di centrocampo. Dal suo passaggio al Girona, Gutierrez Ã¨ sempre stato abituato al bel gioco. Infatti, il club spagnolo, Ã¨ una delle costole del Manchester City: stessa proprietÃ , stesso stile di gioco e stessa mentalitÃ . Per quanto riguarda la nazionale, invece, non ha mai esordito in prima squadra ma, tra le giovanili della Spagna, porta nel suo bagaglio di esperienze 28 presenze, tra cui cinque alle Olimpiadi di Parigi del 2024, dove ha conquistato la tanto ambita medaglia d'oro".