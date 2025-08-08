Calciomercato Napoli, Cammaroto: "Le percentuali attuali di Chiesa e Nkunku in azzurro. Novità su Raspadori e Juanlu"

Emanuele Cammaroto, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato:

"Gutierrez? In questo momento, il dubbio è se giocherà con la maglia del Napoli o con quella del Napoli. Ci sono pochi dubbi, è una vicenda chiusa: 18 milioni+2 di bonus. Nkunku? Comincerà a circolare, possiamo fare il borsino aggiornato: in questo momento le percentuali sono Chiesa 40%, lo teniamo come alternativa principale, 20% Nkunku, 10% Kevin che costa troppo, visto che è stata respinta un’offerta di 30 milioni del Fulham, non credo che il Napoli spingerà sulla soglia dei 40-45 milioni. Occhio ad Adeyemi, metto su di lui anche il 10%, se si sblocca Sancho al Borussia Dortmund, che è al momento un'operazione in standby. Il Manchester United deve fare cassa. Il 20% per un mister X, che il Napoli ha nella short list per l’esterno sinistro. Il Napoli cerca un esterno sinistro che è capace anche di fare gol e che, all'occorrenza, non sia fisso su quel lato. Chiesa è anche uno che è duttile e può sostituire Raspadori. Novità Raspadori? L’Atletico Madrid è uscito allo scoperto e ha fatto una prima offerta che la dice lunga su quale sia la rotta: 25-26 milioni, manca ancora qualcosa ma non è abissale la distanza dai 30 milioni che vuole il Napoli.

Il calciatore ha fatto sapere che vuole andare. Ha un ingaggio importante a Napoli di 2,5 milioni netti e all’Atletico Madrid può superare i 3,5 milioni. Il Napoli vuole alleggerire qualcosa sul monte ingaggi per poi chiudere il cerchio con l'esterno sinistro. Raspadori vuole andare all’Atletico Madrid e l’Atletico Madrid si avvicina alle richieste del Napoli. Attenzione a quello che può accadere da qui alla fine del ritiro di Castel di Sangro. Il percorso è abbastanza delineato: esce Raspadori ed entra un esterno sinistro duttile. Su Juanlu Sanchez c’è la "furbacchionatata" dell'ultimo momento del Siviglia, ma quando il calciatore vuole andare da una parte, ci va e basta. Il Napoli offre 17 milioni e l’intesa può arrivare a 18.Il Napoli ha dalla sua la posizione del calciatore e il Siviglia è costretto a mollare".