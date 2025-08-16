CorSport lancia il Napoli: più forte e completo dell'anno scorso! Il punto a sfavore è uno solo

Ultime notizie SSC Napoli - Antonio Conte ha stravolto ogni pronostico e ha portato a Napoli il quarto titolo della sua storia. C’è riuscito con un organico inferiore a quello dell’Inter, sua prima e ultima rivale, che aveva spremuto energie per arrivare in finale di Champions. Ne parla il Corriere dello Sport.

"L’Inter resta ancora oggi la sua vera sfidante. A otto giorni dall’inizio del campionato, il Napoli è inevitabilmente la prima candidata per una serie di motivi: è campione d’Italia, Conte ha già un anno di profondo lavoro alle spalle, la squadra è stata rafforzata anche sul piano tecnico, ha la possibilità di variare il modulo, ha un’avversaria (l’Inter) che arriva da una stagione interminabile.

Il punto a sfavore, pensando solo in prospettiva campionato, sono le partite che il Napoli giocherà in Champions, almeno otto, ma sotto il Vesuvio sperano di più. Il lavoro del tecnico cambia, non c’è solo l’allenamento, dove si possono correggere gli errori e dove il recupero fisico è più agevole, ma c’è soprattutto la gestione delle energie. De Bruyne, Lang, Lucca e Beukema garantiscono qualità, sprint, gol e solidità, il Napoli è più forte e completo dell’anno scorso”