Calciomercato Napoli, nelle prossime ore si chiude l'affare Juanlu: il Siviglia dirà sì perché...

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica parla della trattativa per Juanlu Sanchez:

"Domani sarà una giornata importante, invece, per capire il futuro di Juanlu. La trattativa assomiglia a un vero e proprio tormentone. Napoli e Siviglia dialogano da tempo e non hanno ancora trovato l’intesa. Il club di De Laurentiis è pronto ad accelerare nelle prossime ore per chiudere l’affare. Alla fine gli andalusi hanno bisogno di cedere per poter completare l’organico e quindi dovranno trovare un’intesa col Napoli, fermo da tempo a 17 milioni di euro contro i 20 richiesti dal Siviglia".