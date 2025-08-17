Gazzetta - 4 colpi per Conte, accelerata di Manna: in settimana le visite mediche

Calciomercato Napoli - Il Napoli è pronto ad allargare il proprio gruppo che scenderà in campo per tutta la stagione con tantissimi impegni da dover giocare. Intanto, ora La Gazzetta dello Sport analizza i prossimi acquisti del Napoli.

Calciomercato Napoli: arrivano altri 4 acquisti

Saranno 4 i prossimi acquisti del Napoli perché ora La Gazzetta dello Sport spiega quello che accadrà nelle prossime ore:

Ci sono collegamenti internazionali con la Spagna, la Germania, la Francia e vai a capire quale Paese ancora per mettere assieme due esterni bassi, un centrocampista e se capita pure un jolly; al «problema». Lukaku si ricomincerà a pensare tra oggi e domani, in attesa che i medici si esprimano, e intanto conviene andare sulle certezze.