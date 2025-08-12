Allenamento con tre mini-porte: la partitella finisce 3-4, ecco tutti i gol | VIDEO

Notizie  
Partitella del Napoli in allenamentoPartitella del Napoli in allenamento

Guarda tutti i gol del Napoli in allenamento

Nell'allenamento di ieri a Castel di Sangro il mister Antonio Conte ha fatto esercitare la squadra con una partitella 10 contro 10, senza portiere, e con tre mini-porte per ciascuna delle due metà campo.

  •  Squadra ROSA: Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Spinazzola, De Bruyne, Lobotka, Anguissa, Neres, Lukaku, McTominay.
  •  Squadra BLU: Mazzocchi, Marianucci, Juan Jesus, Mathias Olivera, Vergara, Gilmour, Hasa, Politano, Lucca, Lang.

La partitella è finita 4-3 per la squadra BLU e nel video potrete guardare tutti i gol e anche i pali della mini-partitella del Napoli a Castel di Sangro.

