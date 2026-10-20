Pagelle Napoli-Bodo/Glimt: De Bruyne vede corridoi dove altri vedono muri, dategli una trivella e vi troverà il petrolio

Ultime notizie Napoli - Termina il match della terza giornata di League Phase di Champions League con il Napoli che ha affrontato il Bodo/Glimt. Le pagelle Napoli-Bodo/Glimt su CalcioNapoli24, con i voti e la spiegazione dettagliata per ogni singolo calciatore azzurro.

Voti Napoli Bodo/Glimt Pagelle Napoli-Bodo/Glimt, voti della partita

di Claudio Russo (@claudioruss)

Meret 6 - Corre un rischio inutile con un tocco maldestro, meglio al 21’ quando si libera lungo del pallone. Il destro di Hauge è telefonato ma precisissimo, al 34’ esce-non esce alla rinfusa e Blomberg quasi lo beffa. Non trema davanti ad Auklend, il sinistro di Helmersen è una frustata. C’è sul destro di Berg.

Di Lorenzo 6 - Partecipa anche lui al festival del tiro del primo quarto d’ora, occupa lo spazio liberato da De Bruyne accentrandosi per dare un appoggio. Spinge poco ma libera di testa al 45’, sbilancia Helmersen quel tanto che basta.

Rrahmani 6 - Quasi induce Meret all’errore con un retropassaggio bruttino, Di Lorenzo lo aiuta quando Helmersen tenta la verticale. Auklend lo va a infastidire girandogli davanti e provando ad attirare fuori.

Rafa Marin 6,5 - Sfortunato in un rimpallo in area al 20’, difensivamente chiude spesso ma sul 2-2 lui e Rrahmani spezzano la linea. Ad un certo punto, dato che la manovra offensiva non è fluidissima e chiara, ci prova direttamente da fuori area. Bjortuft sul 4-3 ci crede più di lui, ma chiude con 11 azioni difensive.

Spinazzola 6,5 - Cross perfetto per Politano, lancia Hojlund in profondità - è una giocata semplice che però pare irrimediabile agli altri. Se da una parte permette ad Helmersen di girarsi e tirare in porta con troppa facilità, entra nell’azione del 3-2 innescando il recupero palla. (Dal 79’ Olivera SV)

Anguissa 6 - Titolare dopo un mese e mezzo di inattività, inizia bene ma sul gol del pareggio Fet gli va via alle spalle di tre metri. Potrebbe permettersi di pressare di più, invece di vivacchiare. Da un suo buco Hauge inventa un’azione, esce giustamente. Sufficienza per invogliare a migliorare. (Dal 60’ Lobotka 6 - Dentro per dare ordine, per fornire una boa, un porto sicuro ai compagni, piazzandosi in mezzo al campo )

De Bruyne 7,5 - Allegri lo lancia centrale, si abbassa a disposizione dei compagni nelle zone di Lobotka ma riesce comunque a mandare Lang in porta con un filtrante verticale. Gli riesce una volta, gli riesce una seconda con l’assist a McTominay: vede corridoi dove altri vedono muri, dategli una trivella e vi troverà il petrolio. Porta McTominay a colpire il palo dopo aver recuperato palla, poi dà a Politano la palla che si trasformerà nel 3-2. 7 azioni difensive, ve le sareste aspettate?

McTominay 7,5 - Predominante al 19’ quando taglia in diagonale da sinistra e si prende un corner. Sul gol dell’1-1 Auklend gli sfugge via, si rifà con gli interessi con la creazione del triangolo con De Bruyne che frutta il 2-1 col primo gol stagionale. Arriva a rimorchio sul suggerimento di KDB e sgretola il palo, se invece va di testa segna il 3-2 e sovrasta Sjovold. Ciliegina sulla torta: chiude con il 100% di passaggi, ne tenta 40 e ne completa 40. 7 azioni difensive come De Bruyne.

Politano 7 - Manco un minuto e scaraventa in porta un sinistro terrificante al volo, esulta dopo quasi tre anni di Champions con dedica speciale. Poi il gioco si sviluppa di più a sinistra, deve far attenzione a Bjorkan e lo mette in difficoltà tornando al tiro a fine primo tempo. Vince un rimpallo al 59’, innesca McTominay col cross del 3-2 con una delle poche giocate della ripresa. (Dal 79’ Giovane 6,5 - Ci crede fortemente sul 4-2, va a scardinare il pallone, punta la porta, è fortunato sulla deviazione ma se lo merita tutto, anche se alla fine è autogol)

Hojlund 5,5 - Ha un buon pallone su suggerimento di Spinazzola, lo spara sull’esterno della rete. Poi tanti minuti in solitaria, se pensiamo che dopo 60’ ha toccato otto palloni in tutto. Chiude con 14.

Lang 6,5 - Impegna Haikin con un destro al 10’, lancia McTominay col taglio al 19’ e al 25’ si fa ipnotizzare da Haikin. Il binario con Spinazzola funziona bene, velo intelligente per il 2-1 di McTominay. Ad inizio ripresa tenta una giocata, la sbaglia e favorisce il Bodo. Spende un’ammonizione non troppo dotata di senso, cerca il tiro con convinzione e imprecisione. (Dal 79’ Beukema SV - Mantiene in gioco Fet per il 4-3)

Allegri 6,5 - Ricambia formazione dopo Venezia, prova De Bruyne centrale, dopo un minuto va in vantaggio e dopo 10’ è stabilmente a 30 metri dalla porta Bodo - ma i primi 25’ del match sono tra i migliori della stagione. Poi c’è la disattenzione, il pareggio dopo aver avuto cinque occasioni per raddoppiare: sarà anche sfortuna e imprecisione, la squadra sembra anestetizzata ma l’invenzione di De Bruyne la fa tornare in vita come fosse una siringa di adrenalina, con 12 tiri (6 in porta) al 45’. Tuttavia permette al Bodo di palleggiare troppo, aspetta passivamente prima di cambiare inserendo Lobotka. Sembra sfortuna sul 2-2, perchè il Bodo segna nei primi tre tiri, ma in realtà nella ripresa fino al 3-2 i norvegesi giocano al gatto col topo, e alla fine i cinici sono i suoi col 3-2, restando nel match fino all'ultimo minuto, che è ciò che cercava lui. Quindi tenuta mentale in miglioramento, e stavolta c'è anche il risultato.