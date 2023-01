Vieri: "Scudetto? Il Napoli sta dimostrando di essere di un'altra categoria"

A margine dell’evento di presentazione di PLB World, Christian Vieri ha rilasciato un'intervista a gazzetta.it:

Quanto pesano ed hanno pesato per Inter, Milan e Juventus le assenze?

"Lukaku non ha mai giocato... Tutti hanno avuto dei problemi di infortuni, Osimhen è stato fermo un mese e mezzo, però il Napoli gioca a calcio, gioca bene. Contro la Juventus ha fatto una partita incredibile. Non sono solo i 5 gol fatti, è la maniera in cui giocano: c'è poco da dire, la squadra di Spalletti sta meritando questo campionato perché sta dimostrando di essere di un'altra categoria. Il Napoli ha avuto problemi, ma non bisogna star dietro a queste cose. Bisogna star dietro al gioco, se migliori quello è piùà facile vincere le partite".