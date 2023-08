Carlo Alvino è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Attesi tanti tifosi dell'Apollon Limassol per l'ultima amichevole a Castel di Sangro. Si alza l'attenzione delle forze dell'ordine perché si tratta di una tifoseria molto calda".