Juventus, Danilo a Dazn: "Questa società merita di lottare sempre per lo scudetto, loro andavano più forte di noi a livello fisico"

Napoli Juventus - Danilo della Juventus parla al termine della partita contro il Napoli. Queste le parole a Dazn nel post partita:

"Non eravamo fenomeni prima di questa partita e non siamo scarsi ora. Abbiamo detto troppe volte problema mentale, non è questo il caso. Abbiamo commesso tanti errori a livello calcistico, domani dobbiamo analizzarli. L'aspetto fisico è importante, le loro gambe giravano più delle nostre e questo non è scontato. Il Napoli è una squadra forte a campo aperto e non possiamo concedere questi vantaggi. Io credo nell'avere ogni partita l'atteggiamento giusto, non possiamo permetterci di pensare ad uno scudetto che si decide a giugno. Dobbiamo arrivare più in alto possibile, la Juve è una squadra che deve puntare sempre allo scudetto".