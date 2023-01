Di Lorenzo, l'agente: "Rinnovo? Il Napoli ha i suoi tempi: discuteremo a tempo debito"

Mario Giuffredi, procuratore di Giovanni Di Lorenzo, Mario Rui e Matteo Politano, ha parlato durante Il Bello del Calcio:

“Io credo che il Napoli possa vincere lo Scudetto dopo la vittoria con la Juve. Il Napoli durante la sosta ha lavorato tanto e fatto una preparazione per il lungo periodo. Non è vero che 10 giorni sono pochi: io vedo i miei calciatori e noto che ci sono delle differenze. In Inter-Napoli la squadra ha avuto un problema di carattere fisico. Venerdì paradossalmente la squadra favorita era la Juventus e la squadra di Spalletti ha mostrato ferocia .

Napoli-Cremonese? Credo riposeranno sia Mario Rui, sia Di Lorenzo, che Politano. Bisogna dare spazio anche ad altri elementi della Rosa. Politano in attacco è quello che segna meno, ma dà grande equilibrio. Lui e Mario Rui sono fondamentali per questa squadra. Lo convinsi a restare e divenne titolare, poi è andato a Roma e nonostante l’infortunio al crociato è ripartito. Ha giocato Mondiali ed Europei con il Portogallo, vinto una Nations League e lottato per lo Scudetto con tantissime presenze in azzurro. E’ stato massacrato probabilmente anche per criticare me.

Di Lorenzo a vita a Napoli? Il club ha i suoi tempi, ma discuteremo del prolungamento a tempo debito. Se il Napoli vincesse il titolo sarei l’unico procuratore napoletano ad avere il capitano e altri due elementi in rosa”.