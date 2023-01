Di Gennaro: "Poteva andare peggio alla Juve contro il Napoli. Sul gesto di Spalletti a fine gara..."

Calcio Napoli - A parlare di Juventus e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro.

Napoli-Juve, ha trovato qualcosa di sbagliato nel gesto di Spalletti nel post-gara?

"Allegri non era contento, di solito però va l'allenatore di casa a salutare il collega. E' stato bravo a cercarlo per salutarlo. Si sono anche beccati prima ma ci sta".

Situazione tesa tra Ancelotti e Gattuso:

"Ancelotti voleva essere avvisato che Gattuso stava per subentrare, forse è per questo che se l'è presa a male. Non credo se la sia presa per il fatto di aver allenato male il Napoli fisicamente. Dispiace, perché sono due tecnici di livelli alto, anche moralmente".

Juve, Allegri ha adottato una tattica suicida col Napoli? Storia finita con il club?

"Quando le cose non vanno bene non si può addebitare tutto al tecnico. E' vero Chiesa rientrava dal 1' ed è stato un azzardo col Napoli. Serviva una prestazione extra ma 5-1 è un risultato pesante, poteva essere anche di più. Una riflessione importante va fatta. Che poi la Juve abbia bisogno di un allenatore che abbia un progetto di gioco devi anche dargli tempo. E alla Juve non c'è mai. Quando recupererà Chiesa in pieno e Vlahovic potrebbe cambiare gioco, con un modulo differente, per dare anche qualcosa di nuovo e dare un segnale alla squadra. Con il 3-5-1-1 fa fatica proprio, soprattutto a livello fisico".

Chi rischia dietro al Napoli?

"Il Milan a Lecce nel primo tempo non era in campo. Loro come l'Inter devono rimettere a posto la difesa e ritrovare qualche giocatore"