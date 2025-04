Cassano: "E' lui il flop del campionato, si ca*a addosso e non suda"

Ospite fisso di Viva el Futbol, trasmissione in onda su Twitch e Youtube, Antonio Cassano si è tolto qualche sassolino dalle scarpe:

"Baroni sta facendo un lavoro eccezionale. Ma Lotito e Fabiani, a cui ho fatto i complimenti, hanno detto: 'A fine stagione valuteremo. Io dico a loro, che state dicendo? La Lazio è una squadra normale, è a -1 dalla Champions: cosa volevate? Invece di dire 'bravo' a Baroni, che ha valorizzato Isaksen, Gila, Rovella, che ora è titolare pure in Nazionale, Zaccagni e gli altri, lo metti in discussione? E sempre per pararti... Questo non mi piace. Salvo poi il piazzamento finale, Baroni va solo ringraziato e valorizzato. Gli si deve rinnovare anche il contratto, la base c'è. Vuoi dare via Baroni? Ok, allora prendi Guardiola. Ce la fai? No... Baroni, il mio 'chapeau' sei tu.

Avete visto Nico Gonzalez? Giocare alla Fiorentina è un conto, alla Juventus è un altro step. Quando c'è la pressione poi i calciatori prendono paura. Peggio ancora di lui è Koopmeiners. Almeno Nico esce con i crampi, qualche botta la da e la prende. Koopmeiners è improponibile. Si c**a addosso, entra che non suda ed esce che non suda. Come se il mondo gli sta cadendo addosso e lui si sposta. Lui insieme a Vlahovic e Nico Gonzalez sono i tre flop della Juventus".