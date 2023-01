Calaiò: "Vedremo una Salernitana arrabbiata, il Napoli sia pronto per un ambiente non facile"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Salernitana? Il Napoli deve essere consapevole della sua forza, ma non deve fare come con la Cremonese e sottovalutare una squadra che ha preso otto gol a Bergamo pur non essendo tra le ultime tre in classifica. A Salerno giocheranno con il sangue agli occhi per l’adrenalina del derby, cercheranno punti per la salvezza e per mettere a tacere i mugugni su Nicola e su De Sanctis. Vedremo una Salernitana arrabbiata, il Napoli sia pronto per un ambiente non facile”