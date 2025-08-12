Sky - Il Napoli lavora per il ritorno di Elmas: l'idea di Conte e Manna, paletto lista

Calciomercato Napoli - Le ultime di calciomercato da Sky Sport con Francesco Modugno in collegamento a Sky Sprot 24 che svela le ultime sul ritorno di fiamma per Elif Elmas che può tornare a Napoli:

"Il Napoli sta lavorando per il ritorno di Elmas, è un'idea da sviluppare con il Lipsia. Il Napoli conosce le esigenze di Conte e bisogna far quadrare anche i conti della lista, ci sono dei paletti e dei vincoli. Conte e Manna stanno andando a rifinire l'organico per completare la rosa. Ci sono delle riflessioni sull'esterno sinistro e piace un profilo alla Elmas, è stato 4 anni e mezzo in Italia e ha vinto uno scudetto. E' un giocatore di grande qualità, con gamba e tatticamente duttile. Elmas può essere la soluzione e serve l'intesa con il Lipsia, il sì del giocatore non è difficile da ottenere".