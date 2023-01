Adani: "Manifesta superiorità del Napoli, il 70% delle persone non lo metteva tra le prime quattro"

Daniele Adani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei colleghi di Radio Deejay:

"Il Napoli dimostra manifesta superiorità costantemente. Anche contro l'Inter non si sono viste grosse debolezze nel Napoli, tant'è vero che si è subito riscattato con la Sampdoria e soprattutto con la Juventus. Il Napoli è una squadra quasi perfetta ed è una cosa strana perché se ci pensate il 70% delle persone non lo metteva tra le prime quattro del campionato. Pensate solo che il tridente del Napoli, Politano-Osimhen-Kvaratskhelia, non ha fatto il Mondiale. Il Napoli quello che sta facendo in Italia l'ha esportato anche in Europa, ha un suo stile, una sua forma di fare calcio. Il Napoli di Spalletti sta migliorando il Napoli di Sarri e questa è una cosa incredibile".