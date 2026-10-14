Sorpresa per Beukema nel post-partita di Villarreal-Napoli 3-1 | VIDEO

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Autore Lorenzo Sorianiello Giornalista professionista · Social media manager e Youtube editor
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Guarda il video di Beukema dopo Villarreal Napoli 3-1

Sorpresa per Sam Beukema nel post-partita di Villarreal Napoli 3-1, partita di Champions League.

Dopo il triplice fischio finale, Beukema ha incontrato suo padre Menno Beukema, che è arrivato in Spagna per fargli visita. C'è stato anche tempo per una foto ricordo con due tifosi napoletani.

Guarda il video di CalcioNapoli24.

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