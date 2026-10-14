Sorpresa per Beukema nel post-partita di Villarreal-Napoli 3-1 | VIDEO
Champions League 00:00
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+
Guarda il video di Beukema dopo Villarreal Napoli 3-1
Sorpresa per Sam Beukema nel post-partita di Villarreal Napoli 3-1, partita di Champions League.
Dopo il triplice fischio finale, Beukema ha incontrato suo padre Menno Beukema, che è arrivato in Spagna per fargli visita. C'è stato anche tempo per una foto ricordo con due tifosi napoletani.
Guarda il video di CalcioNapoli24.
segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google