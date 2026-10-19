"Un solo errore ma pesantissimo". Rrahmani ingenuo sul gol di Adams: voti e pagelle
Rassegna Stampa 06:00
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+
Grave errore del difensore del Napoli sul gol del Venezia
Ultime notizie calcio Napoli - Brutta prova del difensore Amir Rrahmani ieri a Venezia. Il kosovaro ha commesso una grave leggerezza sulla rete decisiva di Adams. Di seguito voti e pagelle dei quotidiani.
Venezia Napoli 1 0, voti e pagelle Rrahmani
- Corriere dello Sport 4,5 Fino al buco dell’1-0 è il miglior difensore, il regista (121 tocchi) e l’attaccante più pericoloso sugli angoli. Poi, il tonfo: il lancio di Sohm sembra innocuo per uno come lui, ma gli dei del calcio sono dispettosi e lo accecano.
- Repubblica 4
- Gazzetta dello Sport 5. Il migliore nel primo tempo. Rovina tutto con la disattenzione che lancia Adams verso la gloria. E devia in modo decisivo il tiro.
- Il Mattino 4. Uno sciagurato errore, uno solo. Gravissimo. Pesantissimo. Ingenuo. Un leone fino a quel momento, l’unico ad avere l’atteggiamento che serve. Ma butta tutto nella spazzatura con quel suicidio.
segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google