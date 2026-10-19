Il telefono di Manna scotta! Lungo colloquio con Allegri durante l'allenamento del Napoli | VIDEO

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Guarda cosa è successo durante l'allenamento del Napoli oggi a Castel Volturno

Allenamento del Napoli oggi a Castel Volturno alla vigilia della partita di Champions League Napoli-Bodo/Glimt, in programma domani allo stadio Maradona.

Durante la seduta, lungo colloquio dell'allenatore Massimiliano Allegri sia con il direttore sportivo Giovanni Manna, sia con il vice-allenatore Marco Landucci, che si è intrattenuto a parlare pure con Di Lorenzo. Scotta il telefono del DS Manna, stamattina spesso impegnato con messaggi e telefonate.

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