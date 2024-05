TMW - Triennale da De Laurentiis per Gasperini: vorrebbe lasciare l'Atalanta con un trofeo e chiedere ai Percassi di liberarlo

Calciomercato Napoli - Oggi il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato di un allenatore che non è il suo, ovvero Gian Piero Gasperini dell'Atalanta:"Vedo sempre le partite dell’Atalanta con grande interesse perché ha un bravissimo allenatore, degli ottimi giocatori e fa un calcio molto interessante".Atalanta che stasera si giocherà contro il Marsiglia l'accesso alla finale di Europa League.

Come racconta Tuttomercatoweb, De Laurentiis vuole un maestro di calcio a cui affidare, insieme a Giovanni Manna, la ricostruzione del Napoli:

"Gasperini vorrebbe chiudere gli otto anni a Bergamo con un trofeo e poi chiedere ai Percassi di liberarlo dall'ultimo anno di contratto. Cosa risponderà l'Atalanta? Su questo ancora non ci sono certezze, anche perché ancora non c'è stato un confronto. Non è il momento. Però per De Laurentiis Gasperini è un'idea forte: tre anni di contratto per ripartire dopo i cinque accordati con Giovanni Manna"