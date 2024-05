Nuovo allenatore Napoli, Spalletti certo: aveva indicato il suo erede

Calciomercato Napoli - Luciano Spalletti ha lasciato un vuoto enorme a Napoli e ora la società lavora per trovare il giusto nuovo allenatore che possa riportare entusiasmo e vittorie agli azzurri. Intanto, ci sono delle novità importanti sul prossimo allenatore del Napoli e un indizio proprio che arriva dal commissario tecnico dell'Italia.

Allenatore Napoli: Spalletti aveva indicato l'erede

Per il dopo-Spalletti già lo scorso anno il nome in cima alla lista di De Laurentiis era quello di Vincenzo Italiano, ed è ad oggi l'unico ad aver detto un sì definitivo al Napoli. Lo scorso anno aveva ancora un anno di contratto e la Fiorentina non voleva lasciarlo andare, oggi, invece, dopo la Finale di Conference League sarà libero. Come scrive Il Mattino, lo stesso Spalletti era certo che sarebbe stato il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano il suo erede a Napoli ed era quello che ripeteva spesso nei suoi colloqui ufficiosi.