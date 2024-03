SSC Napoli, nuovi prodotti ufficiali per cani e gatti! Link e prezzi

SSC Napoli, nuova collezione Pet: in vendita tantissimi prodotti dedicati a cani e gatti! Sullo store ufficiale del Napoli sono adesso disponibili ben tredici prodotti della linea PET dedicata agli animali da compagnia, in particolare cani e gatti. Per ogni prodotto ti mostreremo il prezzo e il link per acquistare.

Vai direttamente ai prodotti: https://amzn.to/48TpVjl

Napoli, prodotti per cani e gatti

Scopriamo dunque quali sono i prodotti ufficiali SSC Napoli per cani e gatti.

Iniziamo dalla Ciotola: si tratta di una ciotola in ceramica bianco-azzurra, ideale per cani e gatti. Costa 15 euro.

Guarda la ciotola: https://amzn.to/4creRx0

Clicca sulla foto

In vendita anche il cappellino per cani: mostra la tua passione, fallo indossare al tuo animale domestico per una passeggiata per girare in città ed in tutte le occasioni in cui vuoi mostrare la tua passione azzurra. Costa 10 euro.

Guarda il cappellino: https://amzn.to/4chPcXy

Clicca sulla foto

Il prodotto più gettonato è la Maglia del Napoli per cani. Prodotto Ufficiale SSC Napoli, è disponibile in varie dimensioni per adattarsi al meglio alle esigenze del tuo animale. Prezzo 15 euro.

Maglia Cane taglia grande : https://amzn.to/3wUgjI1

: https://amzn.to/3wUgjI1 Maglia Cane taglia media : https://amzn.to/3TAlpBM

: https://amzn.to/3TAlpBM Maglia Cane taglia piccola: https://amzn.to/3TBIpAE

Clicca sulla foto

Veniamo adesso ai guinzagli, sono disponibili di varie dimensioni, tutti targati SSC Napoli. Il gancio a scatto permette un aggancio al collare semplice e rapido; resistente e solido per una grande capacità di trazione. Il gancio girevole a 360 gradi permette al tuo cane o al tuo gatto di muoversi liberamente intorno a te.

Guinzaglio piccolo , costa 9 euro: https://amzn.to/48Wb7Ao

, costa 9 euro: https://amzn.to/48Wb7Ao Guinzaglio medio , costa 10 euro: https://amzn.to/4aaYORL

, costa 10 euro: https://amzn.to/4aaYORL Guinzaglio grande, costa 12 euro: https://amzn.to/4ae9izM

Clicca sulla foto

C'è poi il Collare per gatti, comodo, flessibile ed elegante. Questo collare per gatto evita disagio e sfregamenti sul collo del tuo animale domestico. È molto facile da indossare e la chiusura a sgancio rapido è realizzata in plastica robusta di alta qualità, fatta per essere rilasciata rapidamente con una sola mano. Più leggero delle solite fibbie in metallo, questo collare ha anche un campanellino per gatti. Costa 8 euro.

Compra il collare per gatti: https://amzn.to/3ICSB5q

Clicca sulla foto

Ovviamente è in vendita anche il Collare per cani SSC Napoli. Anche in questo caso il collare è disponibile in tre versioni, per cani di taglia piccola, media o grande.

Collare cane taglia grande: https://amzn.to/3Tg4Iub

Collare cane taglia media: https://amzn.to/3vb3k3V

Collare cane taglia piccola: https://amzn.to/3IyGsP4

Clicca sulla foto

Infine, l'ultimo prodotto ufficiale del Napoli della collezione Pet è un set di giochi per gatti, composto da una pallina con campanello, una pallina di gomma e un topolino con erba Catnip. Il set intero costa 8 euro.

Compra il set di giochi per gatti: https://amzn.to/4ctZOmj

Clicca sulla foto

In qualità di partner del programma affiliazione Amazon, CalcioNapoli24 ottiene una percentuale dei ricavi idonei.