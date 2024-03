SSC Napoli, nuova maglia 2024 in edizione limitata! Prezzo e link per acquistare

SSC Napoli, nuova maglia 2024! Il club azzurro ha lanciato una nuova divisa da gioco in edizione limitata, prodotta in collaborazione con lo sponsor MSC.

Nuova maglia Napoli

SSC Napoli Everywhere Jersey Limited Edition 2023/2024. Il concept di questa divisa vuole essere un omaggio alla storica cultura marittima della città di Napoli, sintetizzato in una mappa, un punto di incontro tra nazionalità che si affacciano sullo stesso mare di tutto il mondo.

Il prezzo della maglia del Napoli è di 180,00 euro.

Attraverso la stilizzazione dei diversi porti in cui attraccano le navi da crociera MSC, i diversi luoghi del pianeta si fondono con Napoli, unendosi alle correnti marittime che da sempre accompagnano gli avventurieri. Completa la maglia l'elemento per eccellenza di ogni marittimo, la rosa dei venti. La maglia gara, color avorio, è realizzata in in poliestere bielastico con trama a onde in jacquard e stampa Mappa realizzata in sublimatico.

Club crest realizzato in silicone su fondo satinato. Sponsor stampato a caldo con effetto soft-handfeel. Inserti laterali in rib di cotone a contrasto e colletto in costina completano la maglia. Le maglie presentano una numerazione univoca da collezione ed è prodotta in 2023 pezzi, in omaggio all'anno della vittoria del terzo Scudetto.

La maglia è venduta in un esclusivo box