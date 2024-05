Caressa è sicuro: "Sarà lui il nuovo allenatore del Napoli"

Calciomercato Napoli - Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, ha voluto dare il suo annuncio in maniera sicuro su chi sarà il prossimo allenatore del Napoli per il futuro, ecco il nome svelato. E' ormai corsa contro il tempo per i tifosi azzurri che aspettano con ansia il nome del nuovo allenatore Napoli che farà il presidente De Laurentiis.

Nuovo allenatore Napoli, l'annuncio di Caressa

Gasperini e Conte in pole per diventare il nuovo allenatore del Napoli, ma anche Italiano e Pioli. Intanto, anticipa tutto Fabio Caressa che è convinto della scelta che fare il presidente del Napoli: “Se dovesse vincere l’Europa League credo che Gasperini lascerà Bergamo e sarà il nuovo allenatore del Napoli”.