CorSport - Party d'addio organizzato stasera da Zielinski: festeggerà anche il compleanno

Ultimo compleanno napoletano per Piotr Zielinski. Compie trent’anni, oggi, il centrocampista polacco, al passo d’addio dopo otto anni di Napoli. Dalla prossima stagione vestirà la maglia dell’Inter. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, stasera ci sarà un party organizzato proprio da Piotr per festeggiare il compleanno, ma soprattutto salutare compagni di squadra ed amici napoletani.

Napoli - Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport su Piotr Zielinski:

"Questa sera riunirà compagni e amici in un locale sul mare del litorale flegreo per il compleanno ma anche per la festa d’addio. Quella che comincia oggi sarà anche l’ultima settimana prima dei saluti collettivi. Si tornerà a lavorare in vista della passerella finale al Maradona contro il Lecce dopo i due giorni di riposo concessi da Calzona. Lo stesso Zielinski verrà seguito dallo staff medico per poter tornare in campo per i suoi ultimi minuti simbolici con la maglia del Napoli".