Maglia Maradona donata a Lucio Dalla venduta per 50mila euro: resta a Bologna in un ristorante | FOTO

Napoli - La maglia donata da Diego Armando Maradona a Lucio Dalla, suo grande amico, resterà a Bologna. Ad aggiudicarsela all'asta organizzata da Casa Giusti è stato infatti l'imprenditore Giovanni Favia che la esporrà nella sua "Vamolà LibrOsteria". Il pezzo, il più pregiato tra i novanta appartenuti all'artista che era amico del Pibe, è stato venduto presso un hotel di Bologna, guarda caso quello dove il Napoli di Diego alloggiò prima di giocare la partita del 22 aprile 1990 al Dall'Ara: la vittoria avvicinò gli azzurri al secondo scudetto e, a fine gara, Dalla, tifoso rossoblù, andò negli spogliatoi per abbracciare Maradona e donargli un rosario. Anni dopo, Diego ricambiò con la maglia a Dalla venduta per 50mila euro ieri.

«Siamo felici di annunciare che la maglia di Maradona con dedica autografa a Lucio Dalla resterà a Bologna. Vamolà LibrOsteria è riuscita ad aggiudicarsi all'asta il cimelio della Fondazione. È un regalo che abbiamo deciso di fare alla città e soprattutto ai nostri cari clienti. La esporremo al locale fruibile a tutti, associata a un tavolo che avrà una prenotazione specifica: tavolo Lucio-Maradona», l'annuncio sui social. Sulla maglia di allenamento della nazionale argentina Maradona aveva scritto: «Al mio maestro di sempre Lucio Dalas con amore». Dalas e non Dalla. Il cimelio era stato esposto al Museo Mann di Napoli un anno fa in occasione della mostra dedicata all'artista scomparso nel 2012. Il 6 giugno, intanto, andrà all'asta in Francia presso la Casa Aguttes il Pallone d'oro assegnato a Maradona dopo il Mondiale 86.