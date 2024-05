Biglietti Napoli-Lecce, prezzi e modalità di acquisto: curve a 20€

Biglietti Napoli-Lecce, annunciata la vendita per l'ultimissima gara di campionato il cui orario è ancora da confermare da parte della Lega. In attesa della comunicazione i tagliandi saranno comunque in vendita dalle 12:00 del 15 Maggio 2024.

Biglietti Napoli-Lecce: prezzi e modalità di acquisto

Come comunicato della SSC Napoli, la vendita sarà esclusivamente on line e sarà caratterizzata da due fasi: la prima riservata ai titolari di Fidelity Card e una seconda aperta a tutti. Nel corso della Fase 1 - si legge - "i possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario ma potranno anche acquistare il biglietto ad un prezzo scontato".

I prezzi per la partita Napoli vs Lecce saranno i seguenti:

Biglietti Napoli-Lecce con Fidelity card

Settore Intero Fidelity Ridotto Fidelity U30 CURVE INFERIORI* 14 € 10 € CURVE SUPERIORI 20 € 14 € DISTINTI INFERIORI 25 € 20 € DISTINTI SUPERIORI 35 € 30 € TRIBUNA NISIDA 50 € 40 € TRIBUNA POSILLIPO 60 € 45 €

Biglietti Napoli-Lecce: fase libera

Settore Intero Vendita Libera Ridotto U30 CURVE INFERIORI* 20 € 10 € CURVE SUPERIORI 25 € 14 € DISTINTI INFERIORI 30 € 20 € DISTINTI SUPERIORI 40 € 30 € TRIBUNA NISIDA 60 € 40 € TRIBUNA POSILLIPO 70 € 45 €

La tariffa “Under 30” è riservata a tutti i tifosi nati dopo il 26/05/1994