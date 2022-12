Abbigliamento ufficiale "Diego Armando Maradona": felpe e maglie originali a prezzi scontati!

Diego Armando Maradona non sarà mai un uomo comune. Lo sapeva benissimo lui e lo sanno altrettanto bene i napoletani, che lo hanno elevato ad una vera e propria divinità umana, sia quando Maradona era in vita, prima da calciatore, poi da icona vivente, e ancor di più dopo, quando Maradona se n'è andato per sempre, il 25 novembre 2020, consegnando il suo nome all'eternità della storia.

Oggi non è raro girare per le strade di Napoli e incrociare il suo nome ovunque, sui muri, nei negozi, sulle maglie di adulti e bambini. Non tutti sanno, però, che esiste anche una collezione di abbigliamento ufficiale targata "Diego Armando Maradona". In questo articolo vi proponiamo alcune delle maglie e delle felpe Maradona più belle e quelle con i prezzi più accessibili, grazie agli sconti e alle offerte Amazon.

Maradona, maglie e felpe originali

Iniziamo da questa bellissima felpa celebrativa del "Gol del Secolo". Ci riferiamo ovviamente al gol segnato da Maradona nella partita Argentina-Inghilterra, quarto di finale dei Mondiali 1986: sul petto sono disegnati accuratamente i sette tocchi con i quali Diego riuscì a dribblare tutta la squadra avversaria, da centrocampo fino in porta, con tanto di nomi dei calciatori della nazionale inglese. Un'idea regalo per tifosi del Napoli e appassionati di calcio, disponibile in tantissimi colori.

La felpa è in vendita al prezzo di 38,99 euro, ma si può acquistare anche la t-shirt al prezzo di 23,99 euro. Clicca sulla foto qui sopra per verificare taglie, colori e opzioni di spedizione, oppure clicca sul banner qui sotto.

Proseguiamo adesso proponendovi un altro capo d'abbigliamento originale targato "Maradona". Si tratta di una felpa che celebra Diego come "Il miglior giocatore della storia", perfetta per chi non sopporta che ancora oggi qualcuno metta in discussione il primato di D10S nella storia del calcio mondiale. Sul petto vediamo sei diversi disegni di Maradona, ognuno per ogni squadra nella quale ha giocato, con sopra la data: Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcellona, Napoli, Siviglia e Newell's Old Boys.

La felpa è in vendita al prezzo di 33,99 euro ed è disponibile in diversi colori; potete acquistare anche la t-shirt al prezzo scontato di 19,99 euro. Clicca sulla foto sopra oppure sul banner Amazon qui sotto e verifica le taglie disponibili, i colori e le opzioni di spedizione.

Maglia Maradona Argentina

Il terzo prodotto ufficiale Maradona che vi proponiamo sembra perfetto per coloro che, amando Maradona, amano anche l'Argentina. Sulla felpa compare un Maradona stilizzato, di spalle, con la maglia numero 10 della Nazionale argentina e la fascia di capitano sul braccio sinistro; sotto, invece, c'è la firma originale di Diego. Anche in questo caso, esiste sia la felpa che la t-shirt e potete trovarla in vari colori e taglie.

La felpa ha un prezzo di 33,99 euro, invece la t-shirt costa solo 19,99 euro. Se clicchi sulla foto qui sopra oppure sul banner in basso, puoi verificare la disponibilità della taglia, i vari colori e le opzioni di spedizione.

Maglia di Natale Maradona

L'ultima proposta di oggi è per festeggiare il Natale! Se amate Maradona così tanto da volerlo ricordare anche durante le feste natalizie, questa felpa fa al caso vostro: sul petto è stampata una foto di Diego Armando Maradona che lo ritrae sorridente, con una vistosa pelliccia, un albero di Natale alle spalle e un bicchiere in mano, pronto a brindare a nuovi successi! Ideale per essere indossata a Natale e Capodanno, oppure per festeggiare un compleanno o dare il buon augurio.

La felpa è in vendita al prezzo scontato di 29,99 euro! La t-shirt invece è in vendita al prezzo di 23,99 euro e si trova in tutti i colori, anche rossa! Clicca sulla foto qui sopra oppure sul banner qui sotto e scopri tutti i colori, le taglie e le opzioni di spedizione.

