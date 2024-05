Dovbyk-Napoli, Gazzetta: Manna dovrà convincerlo ad accettare. Da depennare due nomi per l'attacco

Con chi rimpiazzerà il Napoli l'attaccante Victor Osimhen? Non c'è dubbio che quella contro il Lecce sarà l'ultima gara del nigeriano con la maglia azzurra allo stadio Diego Armando Maradona. Dalla prossima settimana si entrerà nel vivo delle trattative per Osimhen sul quale c'è una clausola rescissoria da 130 milioni di euro. Il Napoli sta studiando vari profili per sostituire adeguatamente il numero 9.

Chi sarà il centravanti del Napoli?

Calciomercato Napoli - Secondo quanto si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport la mancata qualificazione alla prossima Champions League, ha reso praticamente inarrivabili i colpi Gimenez e David. Entrambi vogliono giocare quella partecipazione. Resta invece una possibilità l'attaccante Dovbyk del Girona sul quale c'è una clausola rescissoria da 40 milioni di euro. Toccherà però a Manna convincerlo ad accettare l'azzurro