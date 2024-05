Bargiggia: "Conte non si fida del progetto di De Laurentiis, gli aveva fatto due richieste" | VIDEO

Ultime notizie Napoli. Il giornalista Paolo Bargiggia, esperto di calciomercato, ha parlato di Antonio Conte in collegamento su TvPlay.

Conte al Napoli

In merito all'ipotesi Conte al Napoli, Bargiggia ha dichiarato: "Antonio Conte non si fida del progetto di De Laurentiis, non è solamente questione di soldi. Negli ultimi colloqui ha chiesto se c'erano possibilità di trattenere Osimhen, ma è una richiesta pretestuosa visto che c'è una clausola. Poi ha chiesto certezze sul rinnovo di Kvaratskhelia e anche lì De Laurentiis non gliene ha date".

Se confermato, dunque, vorrebbe dire che la pista Conte si è notevolmente raffreddata.