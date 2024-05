Nuovo allenatore Napoli, De Laurentiis attende l'esito delle coppe per decidere: i candidati restano 4

Aurelio De Laurentiis attende l’esito delle finali di Europa League e di Conference di Atalanta e Fiorentina (Gasperini e Italiano sono due dei 4 candidati, con Pioli e Conte a completare il casting), come riporta l'edizione odierna de Il Mattino.

Proprio Gasperini ha parlato del suo futuro dopo il blitz a Lecce:

«Mercoledì ci giochiamo la finale, poi vedremo. Per me la differenza è la sfida, di quanto sei credibile nelle scelte e nelle valutazioni, ma soprattutto la sfida. La Champions conquistata è straordinaria, ma per me è sempre più importante la sfida, capiremo tutto dopo la finale».