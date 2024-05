Roma in Champions League al sesto posto se l'Atalanta vince l'Europa League!

Serie A, campionato agli sgoccioli! Presto conosceremo i nomi delle squadre italiane qualificate alla prossima UEFA Champions League e quest'anno potrebbero essere addirittura sei le squadre del nostro campionato nella massima competizione europea.

Tra queste anche la Roma, che però dovrà fare affidamento sulle sorti dell'Atalanta. Lo spiega oggi il Corriere della Sera:

La Roma è sicura di essere sesta. La Lazio non potrà raggiungerla per via dello scontro diretto. Mercoledì prossimo l’Atalanta deve battere il Bayer Leverkusen nella finale di Europa League e poi finire il campionato al quinto posto. Solo con questa combinazione si apriranno le porte della Champions League anche al club dei Friedkin.